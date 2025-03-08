دول أوروبية كبيرة تعلن تأييد الخطة العربية لإعمار غزة

أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تُقدر تكلفتها بـ53 مليار دولار، مؤكدين أنها تقدم مسارًا واقعيًا لتحسين الظروف المعيشية في القطاع وتجنب تهجير سكانه.

وجاء في بيان مشترك للوزراء “تظهر الخطة مسارًا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وكانت مصر قد صاغت هذه الخطة، قبل أن يتبناها القادة العرب يوم الثلاثاء الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رفضه لها، مقدمًا رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.

🇫🇷, 🇩🇪, 🇮🇹 & 🇬🇧 welcome the Arab Recovery & Reconstruction Plan for Gaza. We are committed to working with the Arab initiative, Palestinians and Israel. We urge all parties to build on the plan’s merits as a starting point. Full Statement: https://t.co/wyIXiU8L8h — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 8, 2025

إدارة فلسطينية مؤقتة لغزة

ويقترح المخطط المصري تشكيل لجنة إدارية من شخصيات فلسطينية مستقلة تتولى إدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

وأكد البيان الأوروبي التزام الدول الأربع بالعمل مع المبادرة العربية، مشيرًا إلى أن “حماس لا ينبغي لها أن تحكم غزة أو تشكل تهديدًا لإسرائيل”، على حد وصفه، كما شدد على أن تلك الدول “تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها”.