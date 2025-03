دول أوروبية كبيرة تعلن تأييد الخطة العربية لإعمار غزة

أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تُقدر تكلفتها بـ53 مليار دولار، مؤكدين أنها تقدم مسارًا واقعيًا لتحسين الظروف المعيشية في القطاع وتجنب تهجير سكانه.

وجاء في بيان مشترك للوزراء “تظهر الخطة مسارًا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وكانت مصر قد صاغت هذه الخطة، قبل أن يتبناها القادة العرب يوم الثلاثاء الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رفضه لها، مقدمًا رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.

🇫🇷, 🇩🇪, 🇮🇹 & 🇬🇧 welcome the Arab Recovery & Reconstruction Plan for Gaza. We are committed to working with the Arab initiative, Palestinians and Israel. We urge all parties to build on the plan’s merits as a starting point.

Full Statement: https://t.co/wyIXiU8L8h

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 8, 2025