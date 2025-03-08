رئيس وزراء كندا: أنا صهيوني (فيديو)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن مصطلح الصهيونية يعني ببساطة أن يكون للشعب اليهودي، مثل بقية الشعوب، الحق في تقرير مستقبله.

جاء ذلك في كلمته خلال “المنتدى الوطني لمكافحة معاداة السامية” في العاصمة أوتاوا، وأشار ترودو إلى ما وصفه بـ”التجاهل المتزايد وتبرير تصاعد معاداة السامية” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: لا أحد في #كندا ينبغي أن يخاف أبدا من تسمية نفسه صهيونيا.. أنا صهيوني.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aGPF8yNZzS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2025

وأضاف ترودو “لا ينبغي لأحد في كندا أبدا أن يخاف من أن يسمي نفسه صهيونيا”.

وتابع ترودو بلهجة حازمة قائلا “أنا صهيوني”.

يُذكر أن ترودو قدَّم الدعم لإسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترودو استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، مع استمراره في ممارسة مهامه إلى أن يختار الحزب الليبرالي خليفة له.

ويواجه ترودو ضغوطا شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرغب في أن تكون كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، وفرض أخيرا رسوما جمركية على الواردات منها بنسبة 25%.