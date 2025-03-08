رجل يقتل جاره في باكستان بعد حذفه من مجموعة “واتساب”

قُتل رجل في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا في باكستان، على يد جاره بعد أن حدث خلاف بينهما بسبب حذف الضحية رقم الجاني من مجموعة على تطبيق “واتساب”، وفقًا لما ذكرته الشرطة في بيشاور.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أكد شقيق الضحية، الذي يُدعى مشتاق أحمد، أن الضحية حذف رقم الرجل الذي يدعى أشفق من مجموعة “الواتساب” بعد مشاجرة نشبت بينهما، وعلى الرغم من اتفاق الرجلين على عقد لقاء مصالحة بينهما، إلا أن الأمور انتهت بطريقة مأساوية.

لقاء الصلح ينتهي بجريمة

وحضر كل من الجاني والمجني عليه لقاء الصلح، وكان بصحبتهما عدد من أفراد العائلة، بينهم شقيق مشتاق أحمد، لكن بمجرد وصولهم، قام أشفق بإطلاق النار على الضحية، مما أدى إلى مقتله، وذكرت الشرطة أنه تم القبض على أشفق في وقت لاحق، وتم توجيه تهمة القتل إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية خيبر بختونخوا، تشهد كثيرًا من تسوية النزاعات، سواء كانت تتعلق بالأراضي أو المنافسات التجارية أو حتى نزاعات الشرف، باستخدام الأسلحة النارية أو حتى الأسلحة الثقيلة.

وتُعدّ هذه الظاهرة جزءًا من الواقع القبلي في المنطقة، حيث لا تتمكن الدولة أو الحكومة الإقليمية من القضاء على العنف المتفشي هناك.