3 شهداء فلسطينيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدنيين شرقي رفح جنوب قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، صباح اليوم السبت، استهدفتهم طائرة مسيّرة إسرائيلية بالقصف، شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن 3 فلسطينيين استشهدوا اليوم السبت، شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لمدنيين شرقي رفح، وتم نقلهما للمستشفى الأوروبي.

#عاجل | استشهاد عبد المنعم قشطة برصاص قوات الاحتلال في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2025

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن الشهداء هم، محمود حسين فرحان الهسي ومهدي عبد الله نادي جرغون، وشهيد ثالث، وقد استشهدوا جراء قصف بمسيّرة إسرائيلية في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.

وذكر المركز الإعلامي الفلسطيني، أن الشهيد الثالث هو (عبد المنعم قشطة) وقد استشهد برصاص قوات الاحتلال في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

عاجل| مراسل الجزيرة مباشر: شهيدان جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدنيين شرقي رفح pic.twitter.com/57djMjHPJ3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2025

إطلاق نار مكثف

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف، وقال المركز الإعلامي الفلسطيني “تواصل إطلاق النار بشكل مكثف من قبل آليات جيش الاحتلال في حي السلام شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

من جانبها أشارت شبكة قدس إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق قذيفة صوتية من دبابة، صوب منازل الأهالي في حي السلام شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي الاستهداف الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

#عاجل | تواصل إطلاق النار بشكل مكثف من قبل آليات جيش الاحتلال في حي السلام شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2025

وأمس الجمعة قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت 58 فلسطينيا بينهم 10 أطفال و3 سيدات في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0PgRigheUe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2025

وفي مطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، وأغلقت المعابر جميعها المؤدية إلى غزة، وهددت بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف الحرب، بحسب تصريحات قادة.