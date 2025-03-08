شبكة “إيه بي سي” الأمريكية تحرّف تصريحات لأبو عبيدة.. وقيادي بحماس يعلق (فيديو)

حرّفت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية تصريحات للمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، وقالت إنه “هدد بقتل” الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا استأنفت إسرائيل الحرب، وذلك في تقرير للشبكة الخميس بعنوان “حماس تهدد بقتل الرهائن إذا استؤنفت الهجمات الإسرائيلية”.

وذكر التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لشبكة “إيه بي سي نيوز”، وأعده الصحفيان سامي زيارة ونادين البواب “المتحدث باسم حركة حماس يهدد بقتل الرهائن المتبقين إذا حدث أي تصعيد في الهجمات من إسرائيل على غزة”.

وجاء تقرير الشبكة الأمريكية على الرغم من أن تصريحات أبو عبيدة التي صدرت الخميس، لم تتضمن أي تهديد بقتل الأسرى، وإنما حذرت من أن تجدُّد الهجمات الإسرائيلية قد يتضمن خطورة على الأسرى الإسرائيليين كما حدث في مرات سابقة خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا على قطاع غزة.

الاحتلال يتسبب في قتل الأسرى

ووجَّه أبو عبيدة كلمة مصورة، مساء الخميس، حذر فيها الاحتلال من مغبّة أي تصعيد عسكري على أسراه، من دون أن يهدد بقتل أي من الأسرى.

وقال أبو عبيدة في كلمته “إن تهديدات العدو بالحرب والحصار والتجويع لشعبنا لن تحقق سوى الخيبة لهذا العدو، ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه، بل على العكس سينال أسرى العدو المتبقين ذات المعاناة كما كل أبناء شعبنا”.

ونبَّه أبو عبيدة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى أن الحركة لديها “إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من أسرى العدو الأحياء”، محذرا من أن “أي تصعيد للعدوان سيؤدي غالبا إلى مقتل بعض أسرى العدو كما حدث من قبل في الكثير من الحالات، وحينها ستتأكد عائلاتهم وكل العالم أن الاحتلال هو الذي يتسبب في مقتل أسراه، فضلا عن تسببه في معاناتهم واستمرار أسرهم بتعنته ومراوغته وكذبه وتنصله من التفاهمات”.

وشدَّد أبو عبيدة على أن “أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقَّع عليه”، في إشارة إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة حرصت على حسن معاملة الأسرى الإسرائيليين، وقال إن العالم شاهد “الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية” التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف “العالم شاهد كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاما بأدبيات ديننا، واستجابة لأبجديات الأخلاق الإنسانية الطبيعية”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في أكثر من مناسبة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين وآسريهم من مقاتلي القسام.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته اليوم السبت، استنادا إلى مقابلات مع عسكريين ومسوؤلين إسرائيليين، أن هجمات الجيش الإسرائيلي تسببت في قتل مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

حماس: نتعامل بمبادئ الإسلام والإنسانية

وردّا على شبكة “إيه بي سي” الأمريكية قال مشير المصري، القيادي بحركة حماس في قطاع غزة، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر “لا يمكن لحركة حماس أن تقدِم على قتل الأسرى، لم تقدِم ولن تقدِم على ذلك”، مؤكدا أن الحركة تتعامل مع الأسرى وفقا للتعاليم الإسلامية والمبادئ الإنسانية.

لكنه أضاف أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتأكيد سيتعرض له الأسرى (الإسرائيليون)، سواء بتعرضهم للقصف والعدوان الذي خلَّف عشرات الأسرى الذين قضوا نتيجة القصف الصهيوني بالطائرات الأمريكية لقطاع غزة شأنهم شأن أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا سياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا”.

وأكد المصري أن الاحتلال لن يحصل على أسراه بغير أسلوب التفاوض غير المباشر مع المقاومة، كما جرى في صفقة التبادل التي جرت على مدى الأسابيع الماضية، مشددا على أن التهديد بالعودة إلى الحرب لن تثمر عن خروج الأسرى الإسرائيليين.

واستنكر المصري الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى المعاملة الحسنة التي تلقاها الأسرى الإسرائيليون المحتجزون لدى المقاومة.

كما أدان المصري تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لحركة حماس إذا لم تفرج عن الأسرى، وقال إن ترامب يكيل بمكيالين، ويتجاهل وجود نحو 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ووجود مئات الجثث لأسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.

وأكد المصري أن “تهديدات ترامب لا تخيفنا ولا ترهبنا”، مضيفا أن هذه التهديدات الأمريكية “بمثابة صك وفرمان للعدو الصهيوني ومظلة آمنة لجرائم الإبادة التي ارتكبها بل تفويض له لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني”.