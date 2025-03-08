في يوم المرأة العالمي.. اليمنية افتهان المشهري تجسد قصة نجاح للمحافظة على البيئة في تعز (شاهد)

في يوم المرأة العالمي، تبرز قصة اليمنية افتهان المشهري، كرمز للتحدي والإصرار، إذ تولت افتهان منصب مديرة مكتب النظافة في مدينة تعز اليمنية.

واستطاعت أفتهان تحويل إدارة مثقلة بالديون إلى نموذج للعمل الخدمي الناجح في اليمن.

وفي ظل ظروف صعبة وحرب مستمرة منذ سنوات، حققت افتهان المشهري نجاحات ملموسة في تحسين بيئة المدينة، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة.

وقالت المشهري للجزيرة مباشر، إنها تعدّ نفسها المرأة الأولى التي وصلت إلى منصب مكتب تنفيذي في المحافظة، وهو منصب يشكل تحديًا كبيرًا للنساء في المحافظة.

ووصفت عملها في المكتب بأنه “شبه مغامرة”، إذ تولت إدارة مكتب خدمي يتطلب متابعة شبه يومية، وكان مثقلًا بالديون والواجبات الكبيرة للحفاظ على سلامة الناس والبيئة.

تحقيق تطور في خدمات النظافة

وأوضحت افتهان أنه عند توليها المنصب، كان المكتب شبه معدوم من الخدمات الضرورية والمعدات الأساسية لجمع القمامة، مضيفة أنه خلال عام استطاع الصندوق توفير 5 معدات ثقيلة.

وأضافت افتهان “من التحديات الكبيرة التي واجهتني في صندوق النظافة والتحسين هي مسألة أنني امرأة. كيف لامرأة أن تقوم بعمل يقوم به الرجال؟ الأمر يتطلب متابعة جميع الأعمال المتعلقة بالنظافة بشكل شبه يومي أو دائم، وتتطلب تواجدي في الليل والنهار والفجر في أوقات كثيرة للتأكد من جميع المعدات والتعامل معها، بالإضافة إلى الصيانة وقطع الغيار”.

حلول مبتكرة وتحديات جديدة

وأشارت إلى أنها استطاعت إنشاء ورشة للصيانة والتعامل مع التحديات بطرق مبدعة، وأكدت أن مشكلة التشجير في المدينة كانت من أبرز التحديات، إذ كانت الحيوانات تلتهم الأشجار المزروعة، مضيفة “لكننا استطعنا الخروج بحلول عبر تغطية هذه الأشجار بأقفاص وزراعتها من جديد”.

وأكدت افتهان أن صندوق النظافة يعدّ تحديًا كبيرًا لكل رجل وليس فقط لكل امرأة، وأن نجاحها في هذا المنصب يمثل “امتيازًا للمرأة في كثير من مجالات صنع القرار”.