كبير مراسلي “فوكس نيوز” يشيد بشجاعة الصحفيين الفلسطينيين في غزة ويؤكد ضرورة حمايتهم

أعرب كبير المراسلين الأجانب في شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، تري ينغست، عن تقديره الخاص للصحفيين الفلسطينيين في غزة، مشيدًا بشجاعتهم.

وأكد ينغست، خلال خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لجمعية الأخبار الإذاعية والتلفزيونية الرقمية (RTDNA)، أن الصحفيين في غزة يخاطرون بحياتهم من أجل ممارسة مهنتهم.

وأشار ينغست إلى أن الصحفيين يعيشون في زمن مليء بالتحديات، حيث يتعرضون للهجمات، وتنتشر المعلومات المضللة، وتُبذل جهود لإسكات أولئك الذين يكشفون الحقائق ويواجهون السلطة.

Palestinian journalists must be protected. pic.twitter.com/BA2LrxeZjr — Trey Yingst (@TreyYingst) March 7, 2025

وأكد أن العمل الصحفي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشددًا في هذا السياق، على أهمية التعديل الأول في الدستور الأمريكي.

ويختص التعديل الأول بحماية حرية التعبير ويحدد 5 حريات أساسية، هي حرية الدين، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع السلمي، وحرية تقديم التماس للحكومة. ولا يجوز للـ”كونغرس” أن يضع أي قانون يقيّد هذه الحريات أو يحدها، ما يضمن للأفراد التفكير والتحدث والتصرف من دون خوف من التعرض للعقاب لمخالفتهم الحكومة.