لأول مرة.. كوريا الشمالية تكشف النقاب عن غواصة تعمل بالطاقة النووية (فيديو)

كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، ولأول مرة عن غواصة تعمل بالطاقة النووية تحت الإنشاء، في نظام أسلحة يمكن أن يشكل تهديدا أمنيا كبيرا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وتفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مشروع بناء الغواصة، وحذر من أن قدرات بلاده الدفاعية البحرية ستصبح “حاضرة بشكل كامل، في أي مياه ضرورية دون قيود”، حسبما أفادت الوكالة الكورية الجنوبية، نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

صواريخ تعمل بالطاقة النووية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن تصريحات كيم جاءت خلال زيارته لأحواض بناء السفن الكبرى المكلفة ببناء السفن الحربية، دون أن يكشف تقريرها عن تاريخ الزيارة التفقدية وموقعها.

وخلال تفقده للموقع، استعرض كيم جونغ غواصة صواريخ استراتيجية موجهة تعمل “بالطاقة النووية” تحت الإنشاء في ضوء قرار دفاعي تم الكشف عنه في مؤتمر رئيس للحزب في عام 2021.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن مون كيون سيك، خبير الغواصات الكوري الجنوبي، قوله إنه يبدو أن القطعة البحرية من فئة 6000 أو 7000 طن التي يمكنها حمل نحو 10 صواريخ.

الصواريخ الاستراتيجية الموجهة

وأضاف أن استخدام مصطلح “الصواريخ الاستراتيجية الموجهة” يعني أنها “ستحمل أسلحة ذات قدرات نووية”، وقال مون: “سيكون ذلك تهديدا بالغا لنا وللولايات المتحدة”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية بشكل علني عن بناء غواصة الصواريخ الباليستية، وعن شكل السفينة.

وتعد الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من بين أنظمة الأسلحة المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها خلال مؤتمر الحزب، ويشمل ذلك أقمار تجسس اصطناعي وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من أنشطة الاختبار للحصول على هذه الغواصة، ويعد حصول كوريا الشمالية على قدرات أكبر لإطلاق الصواريخ من تحت الماء تطورا مقلقا، لأنه يجعل من الصعب على منافسيها اكتشاف عمليات الإطلاق مسبقا.

وترددت أسئلة تدور حول كيفية حصول كوريا الشمالية، وهي دولة فقيرة للغاية، على الموارد والتكنولوجيا الخاصة ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

مساعدة تكنولوجية روسية

ونقلت (أ ب) عن خبير الغواصات الكوري الجنوبي (مون) قوله إن كوريا الشمالية ربما تلقت مساعدة تكنولوجية روسية لبناء مفاعل نووي يتم استخدامه في بناء الغواصة مقابل تزويدها بأسلحة تقليدية، وقوات لدعم الجهود الحربية الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف الخبير الكوري الجنوبي قائلا إنه “بإمكان كوريا الشمالية إطلاق الغواصة في غضون عام أو عامين لاختبار قدرتها قبل نشرها بشكل فعلي”.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما يقدر بنحو 70-90 غواصة تعمل بـ”الديزل” في واحد من أكبر الأساطيل في العالم، ورغم ذلك، فإن هذه الغواصات عتيقة في معظمها، وقادرة على إطلاق طوربيد وألغام فقط، ولكن ليس الصواريخ.