مصر تعلّق على الاشتباكات في مدينة اللاذقية السورية

أعربت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء المواجهات الأخيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت مصر موقفها “الثابت الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية”، مشددة على ضرورة “الحفاظ على أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق، ورفضها لأي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلام في سوريا“.

وفي بيانها، شددت القاهرة على “أهمية مكافحة كل أشكال العنف”، ودعت إلى إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدة ضرورة “العمل الجماعي لتجاوز المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد”.

كما جددت مصر دعوتها إلى “تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون أي إقصاء، وضمان حقوق كل الطوائف في سوريا، كمخرج ضروري لإنهاء الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات”.

والخميس، نفذت فلول النظام السابق هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.

وردّا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية.

كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجَه برد حاسم لا تهاون فيه.