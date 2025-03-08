مظاهرة حاشدة في برلين تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية (فيديو)

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.

وطالب المتظاهرون بوقف الهجمات الإسرائيلية ووقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، داعين الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف حازم لإنهاء الصراع في المنطقة.

وشهدت المظاهرة التي نظمتها عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث رفع المحتجون لافتات تدين ما وصفوه بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشار المتظاهرون إلى ضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف التصعيد العسكري وضمان حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وارتكبت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، انتهاكات مروعة في قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.