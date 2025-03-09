“أشبه بمعجزة”.. فريق طبي مصري ينجح في إزالة رصاصة استقرت خلف عين فتاة من غزة (شاهد)

تمكَّن فريق طبي مصري من إزالة رصاصة من جمجمة فتاة فلسطينية من قطاع غزة نُقلت لتلقي العلاج في مصر.

وقالت بوابة الأهرام المصرية إن الفتاة كانت قد أصيبت بطلق ناري اخترق الجمجمة واستقر خلف العين، جراء إطلاق مسيَّرة إسرائيلية النار على نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة. ووصفت الصحيفة الحكومية العملية بأنها كانت “أشبه بمعجزة”.

وقالت مؤسسة فجر الخيرية، التي كانت مسؤولة عن إجلاء سارة (18 عامًا)، إن الفتاة أصيبت بطلق في رأسها في أكتوبر/تشرين الأول، أدى إلى كسر في الجمجمة وإصابة في العصب البصري ونزيف في شبكة العين.

وأظهرت صور، نشرها المركز الذي أجرى العملية، الرصاصة وهي مستقرة في رأس سارة، قبل أن يتمكن الأطباء من إزالتها بنجاح.