لمدة 15 ساعة.. الشرطة البريطانية تحاول إنزال شاب تسلق برج “بيغ بن” ملوحا بالعلم الفلسطيني (فيديو)

واصلت الشرطة البريطانية محاولة إنزال شاب تسلق برج ساعة بيغ بن الشهيرة بوسط لندن، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يهتف “الحرية لفلسطين”.

وقال متحدث باسم شرطة لندن إنهم علموا بالواقعة في الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش صباح السبت، ما يعني أن الرجل أمضى أكثر من 15 ساعة على برج ساعة بيغ بن حتى وقت كتابة هذا الخبر.

وأضاف المتحدث “أفراد الأمن في الموقع يعملون على إنهاء الواقعة بشكل آمن، ويتلقون المساعدة من فرقة الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن”.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أنه في مساء يوم السبت، وللمرة الثالثة، رُفع أفراد الطوارئ ومفاوضون إلى منصة سلَّم يُستخدم لخدمات الطوارئ للتحدث مع الرجل.

Just moments ago, a British man is still in place after he climbed Big Ben in London several hours ago, he is raising the Palestinian flag, and refusing to come down, demanding the release of pro-Palestine detainees in Britain. pic.twitter.com/thgaEIxuOJ

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 8, 2025