لمدة 15 ساعة.. الشرطة البريطانية تحاول إنزال شاب تسلق برج “بيغ بن” ملوحا بالعلم الفلسطيني (فيديو)

واصلت الشرطة البريطانية محاولة إنزال شاب تسلق برج ساعة بيغ بن الشهيرة بوسط لندن، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يهتف “الحرية لفلسطين”.

وقال متحدث باسم شرطة لندن إنهم علموا بالواقعة في الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش صباح السبت، ما يعني أن الرجل أمضى أكثر من 15 ساعة على برج ساعة بيغ بن حتى وقت كتابة هذا الخبر.

وأضاف المتحدث “أفراد الأمن في الموقع يعملون على إنهاء الواقعة بشكل آمن، ويتلقون المساعدة من فرقة الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن”.

محاولة التحدث معه

وذكرت صحيفة الإندبندنت أنه في مساء يوم السبت، وللمرة الثالثة، رُفع أفراد الطوارئ ومفاوضون إلى منصة سلَّم يُستخدم لخدمات الطوارئ للتحدث مع الرجل.

Just moments ago, a British man is still in place after he climbed Big Ben in London several hours ago, he is raising the Palestinian flag, and refusing to come down, demanding the release of pro-Palestine detainees in Britain. pic.twitter.com/thgaEIxuOJ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 8, 2025

وأوضحت الإندبندنت أن المسعفين وأفراد الشرطة أبلغوا الرجل بمخاوفهم من إصابته في قدمه، إضافة إلى أن ملابسه الخفيفة لا تناسب برودة الطقس ليلا.

لكن الرجل أصر على أنه بوضع آمن ولا يحتاج إلى مساعدة، مضيفا “سأهبط بشروطي الخاصة”.

وحذر الرجل، وفق ما ذكرته الصحيفة، المسعفين من أنهم إذا اقتربوا منه فسيضعونه في خطر، وقد يضطر إلى تسلق البرج لمسافة أعلى.

يُذكر أن لندن شهدت على مدى شهور مظاهرات تضامن حاشدة مع غزة تندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتظاهر مئات الآلاف في شوارع لندن خاصة في أيام السبت، مجددين المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وهم يرفعون أعلام فلسطين ولافتات تضامن مع غزة ومع الضحايا من الأطفال والنساء.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 48 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 111 ألف جريح، ودمار واسع في مباني القطاع وبنيته الأساسية.