جمهور الجزيرة مباشر يوجه رسائل إلى نساء قطاع غزة في يوم المرأة العالمي

وجه مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر رسائل إلى نساء قطاع غزة يشيدون بصمودها بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال مشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر: “أنتن نساء كأعمدة الخيام، تخلقون من الموت حياة، وتغزلون من أطواق الخوف خيوط نجاة”.

وأضاف مشارك آخر: “المرأة الفلسطينية أبهرت العالم بصبرها وبتمسكها بوطنها وأرضها رغم كل ما تتعرض له يومياً من انتهاكات”.

وأكد المشاركون أنهم في يوم المرأة العالمي دائما ما يفكرون في وضعية المرأة الفلسطينية خاصة في غزة، والمعاناة التي تواجهها يوميا بسبب الاحـتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون العالم بالدخول إلى غزة والاطلاع عن كثب على وضعية المرأة الغزاوية ومعاناتها اليومية، كما أشاروا إلى الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال في حق النساء منذ بداية حربه على القطاع.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن “نساء القطاع يعانين الموت البطيء بسبب الحصار وانعدام الرعاية الصحية واستمرار منع المساعدات”.

وكشف المكتب أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد أكثر من 12 ألف امرأة، في حين خلفت الحرب نحو 14 ألف أرملة، بينما فقدت 17 ألف سيدة على الأقل أحد أولادها، كما أصيبت 2000 امرأة وفتاة على الأقل بإعاقات دائمة نتيجة القصف الإسرائيلي.

وخلال الحرب على قطاع غزة، اضطر مليونا شخص نصفهم من النساء إلى النزوح عن منازلهم هرباً من جحيم الغارات الإسرائيلية، بينما تعرضت عشرات من الفلسطينيات للاعتقال وما تخلله من تعذيب وإهمال طبي.