سموتريتش يعلن عن إجراء جديد ضمن خطة تهجير سكان غزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر “أرض إسرائيل” الذي عقد في الكنيست، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إنشاء إدارة مخصصة للهجرة بهدف تنفيذ ما زعم أنها “خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة”.

وقال سموتريتش اليوم الأحد: “علينا تبني هذه الخطة والتمسك بها بكلتا اليدين. نحن بصدد إنشاء إدارة للهجرة”.

وأوضح الوزير تفاصيل الخطة بقوله: “هناك عمل جارٍ مع الإدارة الأمريكية لتحديد الدول المستقبِلة والاستعداد لإنشاء إدارة هجرة كبيرة في وزارة الأمن. إذا تمكنا من نقل 5000 شخص يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا واحدًا”.

وتابع “الأمر معقد لوجستيًا، لأننا بحاجة إلى معرفة من سيذهب إلى أي دولة. نحن نستعد لهذا الأمر بقيادة رئيس الوزراء ووزير الأمن، ولن يكون التمويل عقبة في تنفيذ هذا المشروع. هذا ليس مجرد حدث آخر، بل فرصة لإحداث تغيير تاريخي”.

تأييد من وزيرة الاستيطان

من جهتها، صرّحت وزيرة الاستيطان وعضو الكنيست، أوريت ستروك، في سياق المؤتمر مؤكدة أهمية الخطة لتحقيق الأهداف الأمنية للحكومة الإسرائيلية.

وقالت “لا توجد طريقة لتحقيق أهداف الحرب كما حددناها في الحكومة – أي إزالة أي تهديد من غزة على إسرائيل – إلا من خلال الوسيلة الوحيدة: خطة الهجرة الطوعية”.

وأضافت: “حتى لو هزمنا حماس كحكومة مدنية وعسكرية، فلن نتمكن من إزالة التهديد ما لم نسمح لأغلبية السكان بالهجرة. هؤلاء الناس لا يعرفون شيئًا آخر سوى التفكير في تدميرنا. أقول ذلك كعضو في الحكومة وكعضو في الكابينت – الحكومة ستتحمل المسؤولية”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.