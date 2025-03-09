فون دير لاين: تمرير حزمة بقيمة 800 مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا (فيديو)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت فيما بينها على إطلاق خطة لإعادة تسليح أوروبا.

وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على ولايتها الثانية في المنصب إنه “تم تمرير حزمة بقيمة 800 مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا، وجعل ذلك أساسًا للدفاع المشترك بين أعضاء الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت “علينا إطلاق العنان والتعاون مع المملكة المتحدة والنرويج وكندا حتى نتمكن من تحقيق نتائج أفضل لحماية أوروبا، وتعزيز الأسواق في المستقبل من أجل الأمن والدفاع المشترك”.

وواصلت “علينا العمل لدعم أوكرانيا حتى الوصول إلى سلام دائم وعادل”، مردفة “الولايات المتحدة حليف قريب لنا ويتعين علينا العمل معًا من أجل مصالحنا المشتركة”.

ولفتت دير لاين إلى أهمية مقترح إعادة تسليح أوروبا الذي تحتاج إليه بشدة من خلال زيادة الإنفاق على التسلح في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى 3% من إجمالي الناتج القومي.