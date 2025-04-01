“أحد أهم أيام التاريخ الأمريكي”.. ترقب في الأسواق لرسوم جمركية يفرضها ترامب على معظم الواردات

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مستشارين في البيت الأبيض وضعوا خططا لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، وذلك في وقت تترقب فيه الأسواق والمستهلكون تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على التجارة العالمية.

ويصف ترامب منذ أسابيع يوم الثاني من إبريل/نيسان بأنه “يوم التحرير”، وذلك لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تقلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب، وتمنع استغلال الولايات المتحدة من قبل شركائها، وفق ما يقول ترامب.

ومن المقرر أن يكشف ترامب عن خطته الخاصة بالرسوم الجمركية في البيت الأبيض غدا الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الثلاثاء إن “غدا الثاني من إبريل سيكون من أهم الأيام في التاريخ الأمريكي المعاصر مع بدء تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة”.

وأضافت أنه إذا نقلت الشركات عملياتها التصنيعية إلى الولايات المتحدة لن تضطر إلى دفع هذه الرسوم الجمركية.

“أكثر من 6 تريليونات دولار”

وقال ترامب، الأحد، إن الرسوم الجمركية المضادة ستستهدف جميع الدول التي تفرض رسوما على السلع الأمريكية. وذكر البيت الأبيض أمس الاثنين أن أي دولة عاملت الأمريكيين بشكل غير عادل يجب أن تتوقع فرض رسوم جمركية عليها.

وكان ترامب قال إن رسوما بنسبة 25% على واردات السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من إبريل/نيسان الجاري.

وأشارت واشنطن بوست إلى إن الإدارة الأمريكية تتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى جمع أكثر من 6 تريليونات دولار من العوائد للخزانة الأمريكية، والتي قد يعتمد عليها ترامب في خططه لتخفيض الضرائب على الشركات الأمريكية.

ونقلت واشنطن بوست عن كارولين ليفيت قولها إن “خطة التعريفات الجمركية تهدف إلى الحد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تُهدر ثروات هذا البلد لعقود”، وإن الرئيس الامريكي بهذه السياسة “يحقق مصلحة العامل الأمريكي”.

وفرض ترامب رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والصلب، وزاد الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين، مما زاد التوترات مع أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وتعهدت كندا بالرد بفرض رسوم جمركية مضادة، وهدد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باتخاذ تدابير مضادة أيضا.