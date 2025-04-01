أعلنوا إسقاط طائرة أمريكية.. الحوثيون: استمرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، كما أعلنت إسقاط طائرة أمريكية من طراز “MQ-9” أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة مأرب.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة، في بيان الثلاثاء “القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة السادسة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعمًا لغزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع "MQ_9 " أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب هي السادسة عشرة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة. pic.twitter.com/fAuhDqQDPb — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 31, 2025

وأضاف سريع “نؤكد أننا مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها.. ومستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الاثنين، إن الهجمات ضد الحوثيين ستتواصل حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة.

وأضاف ترامب، في منشور عبر موقع “تروث سوشيال”: الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فإننا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأتِ بعد.. سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران.