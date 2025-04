وزير الخارجية الأوكراني: حصلنا على تصور جديد لاتفاق المعادن مع الولايات المتحدة (فيديو)

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين فيما يتعلق بصفقة المعادن.

وكشف الوزير في مؤتمر صحفي أن جولة من المشاورات حول مسودة جديدة لصفقة المعادن جرت بالفعل، وأن أي اتفاق يفضي إلى وجود اقتصادي أمريكي قوي في أوكرانيا سيسهم في البنية التحتية الأمنية للبلاد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن جولة واحدة من المفاوضات أجريت مع الولايات المتحدة بشأن مسودة جديدة لاتفاقية المعادن، وأضاف أن “المباحثات مستمرة”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي “حصلنا على تصور جديد لاتفاق المعادن مع الولايات المتحدة ومستعدون لتوقيع اتفاق يخدم مصالح البلدين”.

وأشار إلى أن نص الاتفاق الذي ينطوي على وجود قوي للشركات الأمريكية في أوكرانيا “يساهم في البنية التحتية الأمنية لأوكرانيا”، بحسب ما ذكر.

وفيما يتعلق بسير المعارك بين بلاده وروسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا استهدفت اليوم منشأة للطاقة في مدينة خيرسون مما أدى إلى قطع الكهرباء عن 45 ألف شخص.

