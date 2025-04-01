وزير الخارجية الأوكراني: حصلنا على تصور جديد لاتفاق المعادن مع الولايات المتحدة (فيديو)

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين فيما يتعلق بصفقة المعادن.

وكشف الوزير في مؤتمر صحفي أن جولة من المشاورات حول مسودة جديدة لصفقة المعادن جرت بالفعل، وأن أي اتفاق يفضي إلى وجود اقتصادي أمريكي قوي في أوكرانيا سيسهم في البنية التحتية الأمنية للبلاد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن جولة واحدة من المفاوضات أجريت مع الولايات المتحدة بشأن مسودة جديدة لاتفاقية المعادن، وأضاف أن “المباحثات مستمرة”.

“تصور جديد”

وقال وزير الخارجية الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي “حصلنا على تصور جديد لاتفاق المعادن مع الولايات المتحدة ومستعدون لتوقيع اتفاق يخدم مصالح البلدين”.

وأشار إلى أن نص الاتفاق الذي ينطوي على وجود قوي للشركات الأمريكية في أوكرانيا “يساهم في البنية التحتية الأمنية لأوكرانيا”، بحسب ما ذكر.

وفيما يتعلق بسير المعارك بين بلاده وروسيا، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا استهدفت اليوم منشأة للطاقة في مدينة خيرسون مما أدى إلى قطع الكهرباء عن 45 ألف شخص.

I held a special meeting after the Bucha Summit with speakers and representatives of partner countries’ parliaments and the European Parliament. Our guests were unequivocal: Europe will not forget the moral conclusions drawn from this war. It cannot be allowed for Putin, other… pic.twitter.com/JUuNfyeolC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2025

واتهم وزير الخارجية الأوكراني روسيا باستهداف البنية التحتية لأوكرانيا، وقال إن روسيا تواصل تعزيز قدراتها العسكرية، واستهداف البنى التحتية للطاقة في بلاده.

تأتي تصريحات الوزير الأوكراني، عقب حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، قال فيه إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد التملص من الاتفاق محذرا من أن زيلينسكي سيواجه “عواقب وخيمة” إذا حدث ذلك.

اتفاق موسع في مجال المعادن

واقترحت واشنطن على كييف اتفاقا موسعا في مجال المعادن بعد أن أخفق الطرفان في التوقيع على اتفاق إطاري خلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة في نهاية فبراير/شباط، وهي زيارة انتهت بمشادة مع ترامب في المكتب البيضاوي.

وأظهر ملخص اطلعت عليه “رويترز” أن المقترح المعدل سيتطلب من كييف إرسال كل الأرباح لواشنطن من صندوق يسيطر على الموارد الأوكرانية لحين رد أوكرانيا لكل المساعدات التي حصلت عليها وقت الحرب إضافة للفوائد.

وقال زيلينسكي، يوم الجمعة، إن أوكرانيا لن تقبل أي اتفاق لحقوق المعادن يهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي، لكن من السابق لأوانه الحكم على الاتفاق المعدل.

“بوتين يمضي قدما”

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين إنه يريد أن يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب خلال حديثه لصحفيين بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض أنه لا يريد أن يشرع في تطبيق رسوم جمركية ثانوية التي هدد سابقا بفرضها على مشتري النفط الروسي.