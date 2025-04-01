إسرائيل تلغي رسوما جمركية على السلع الأمريكية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ألغت رسوما جمركية على السلع الأمريكية، في وقت تترقب الأسواق والمستهلكون تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المضادة، غدا الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء ان الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن عنها ترامب غدا الأربعاء ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأكد بيان مكتب نتنياهو أن لجنة المالية وافقت على قرار تعديل رسوم التجارة وإجراءات الحماية وسيصبح ساري المفعول خلال المرحلة المقبلة، وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات من الولايات المتحدة.

وعلق نتنياهو على القرار بالقول “إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية خطوة أخرى في السياسة التي تقودها الحكومة منذ عقد لفتح السوق للمنافسة، وإدخال التنوع إلى الاقتصاد، وخفض غلاء المعيشة”.