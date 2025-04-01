الجيش الجزائري يعلن إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت أجواء البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيّرة مسلّحة بعد انتهاكها المجال الجوي للبلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الطائرة المسيّرة أُسقطت في وقت مبكر من اليوم قرب بلدة تين زاوتين، بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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وأكدت وزارة الدفاع “اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش في حماية الحدود البرية والجوية والبحرية”.
يُذكر أن بلدة تين زاوتين تقع في ولاية عين قزام، على الحدود مع مالي.
في سياق الجهود المبذولة لحماية حدودنا الوطنية، تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أفريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر pic.twitter.com/nf1qQpUW39
— وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) April 1, 2025