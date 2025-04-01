السودان.. مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع غربي مدينة الأُبَيِّض

اندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجهة الغربية من مدينة الأُبَيِّض، بحسب ما أفادت مصادر الجزيرة مباشر.

وأفاد مصدر أمني، الجزيرة مباشر، بأن القوات المسلحة السودانية، أحبطت هجومًا على الأُبَيِّض، وقال إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر فادحة.

وقال مصدر أمني رفيع بولاية شمال كردفان، إن الفرقة الخامسة مشاة -بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى- تمكنت من إحباط محاولة هجوم على مدينة الأبيض، بعد تدمير قوة تابعة للدعم السريع كانت تستعد لتنفيذ الهجوم صباح اليوم.

خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة مباشر، أن القوات المسلحة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيرًا إلى أن العمليات الاستباقية نجحت في القضاء على التهديد قبل وصوله إلى محيط المدينة.

وقال المصدر إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في “حالة استعداد تام للتعامل مع أي محاولات عدائية قد تقدم عليها مليشيا الدعم السريع” مشددًا على التزامها بحماية أمن واستقرار المنطقة.

تقدم الجيش

وفي نهاية فبراير الماضي، تقدم الجيش واستطاع فك الحصار عن مدينة الأُبَيِّض ويعتبر ذلك تحولا جوهريا في مسار العمليات الحربية الميدانية، للأهمية الإستراتيجية والعسكرية للمدينة التي ظلت تحت حصار محكم من قوات الدعم السريع منذ بدايات الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023.

ويأتي فك الحصار عن مدينة الأبيض -التي تعرف كذلك بـ”عروس الرمال”- علامة فارقة، إذ تمثل المدينة وهي عاصمة ولاية شمال كردفان، موقعا جغرافيا متميزا، كما أنها غنية بالموارد الطبيعية وسط السودان الغربي.

أكبر سوق للمحاصيل النقدية

ومدينة الأُبَيِّض، تقع في وسط ولاية شمال كردفان، وتبعد نحو 588 كيلو مترا، جنوب غرب الخرطوم العاصمة، وهي واحدة من أكبر مدن السودان وتشتهر بأكبر سوق للمحاصيل النقدية في السودان.

وترتبط المدينة بمناطق السودان المختلفة بشبكة طرق وخطوط ملاحة جوية جعلتها مركزا حيويا للتجارة وحركة البضائع وبها أكبر بورصة للصمغ العربي في العالم، ويمر عبرها خط أنابيب النفط الممتد من الجنوب نحو الشرق إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

استمرار تقدم الجيش

ويوم السبت قال الجيش السوداني، إنه سيطر على سوق رئيسية في مدينة أم درمان كانت تستخدمها قوات الدعم السريع لشن هجمات، وجاء هذا بعد أيام من إعلان النصر على قوات الدعم السريع في الخرطوم، وسيطرته على معظم أنحاء العاصمة.

وقالت القوات المسلحة في بيان “قواتنا تبسط سيطرتها على (سوق ليبيا) بأم درمان وتستولي على أسلحة ومعدات خلفها العدو أثناء فراره” ويعد سوق ليبيا واحدا من أكبر وأهم المراكز التجارية في السودان.

وسيطر الجيش بالفعل على معظم مدينة أم درمان، التي تضم قاعدتين عسكريتين كبيرتين، ويبدو أنه عازم على بسط السيطرة على كامل منطقة العاصمة التي تتألف من ثلاث مدن هي الخرطوم وأم درمان وبحري.