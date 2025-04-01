اللجنة الإعلامية بمخيم جنين: تفاقم الأوضاع الإنسانية لـ21 ألف نازح مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 71

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم 71 على التوالي، حيث دفع بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المنطقة، في ظل عمليات تجريف وهدم واسعة للمنازل، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وامتد العدوان إلى بلدات جلبون شرق جنين، وقباطية جنوبًا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم وتخريب للمنازل.

وأكدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الإنسانية للنازحين تتفاقم، إذ يعاني 21 ألف نازح من فقدان المأوى ومصدر الرزق، مع استمرار الحصار على المدينة.

كما أسفر القصف والتجريف عن تدمير 600 منزل بالكامل، إضافة إلى 3250 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع.

وشهدت المحافظة تصاعدًا في عمليات الاعتقال اليومية، حيث تم اعتقال العشرات، بينهم والدة أحد المطاردين في قباطية قبل الإفراج عنها لاحقًا.

فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 36 فلسطينيًا، بينهم اثنان استُشهدا برصاص أجهزة السلطة، إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات والمعتقلين جراء العدوان المستمر.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال)، الذي تخللته عمليات قتل واعتقال وتحقيق ميداني لعائلات كثيرة وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.