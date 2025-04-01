برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزون الغذاء في غزة ويدعو لإدخال المساعدات بشكل عاجل

حذر برنامج الأغذية العالمي (WFP) من أن مخزون الغذاء في قطاع غزة على وشك النفاد بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تدخل منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وأوضح البرنامج، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه غير قادر على دعم المخابز في غزة بعد استنفاد الإمدادات اللازمة من دقيق القمح والمواد الأخرى الأساسية، ما أدى إلى إغلاق المخابز المدعومة جميعها.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه تم توزيع الوجبات الجاهزة المتاحة كافة، ولم يعد هناك مخزون من هذه السلع.

ومع استمرار الأزمة، يواصل البرنامج توسيع توزيع الوجبات الساخنة وتوفير المكملات الغذائية المتخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، كما جدد البرنامج دعوته العاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية إلى غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى “50 ألفا و399 شهيدا و114 ألفا و583 إصابة” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.