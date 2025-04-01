ترامب يبحث مع السيسي “الحلول الممكنة” للوضع في غزة

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، “الحلول الممكنة” في قطاع غزة، وتطورات العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” إنه بحث خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عدد من الموضوعات المهمة من بينها الوضع في غزة والحلول الممكنة، والتقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية، وأضاف بأن المكالمة سارت بشكل جيد للغاية.

وأشاد ترامب بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، لا سيما في مساعدة الدول المجاورة، مثل اليمن وفلسطين.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي إن الرئيس الأمريكي هنأ السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحثا بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

وأضاف الشناوي، أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة و”هو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف”.

وكثفت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأسفرت عن قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية، بحسب بيانات للجماعة.

وقال ترامب الاثنين في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن بلاده قضت على عدد من مقاتلي وقادة الحوثيين في اليمن خلال غاراتها الجوية المتواصلة على مدى الأسبوعين الماضيين.