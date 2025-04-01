حكومة غزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قطاع غزة “يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح المكتب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القطاع “يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل استهداف المدنيين العزل والبنية التحتية بشكل متعمد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

هذه الاعتداءات أسفرت عن أكثر من 61 ألف شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50300 شهيد، بينهم أكثر من 30 ألف طفل وامرأة، فيما أُبيدت 7200 أسرة فلسطينية بالكامل، في تصعيد يعكس نية الاحتلال الواضحة لإبادة الوجود الفلسطيني في غزة.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن “الاحتلال لم يكتفِ بالمجازر الدموية، بل يستخدم التجويع كأداة حرب ضد سكان غزة، حيث يواصل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ شهر كامل”.

استهداف مراكز توزيع الطعام

ووفقًا للمكتب، منع الاحتلال إدخال 18600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1550 شاحنة محملة بالوقود، كما استهدف أكثر من 60 (تكية) مركزًا لتوزيع الطعام والمخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع بين المدنيين بشكل غير مسبوق.

كما أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال يواصل استهداف القطاع الصحي والدفاع المدني، حيث ارتكب جرائم واضحة بحق الطواقم الطبية والإنسانية، مما أدى إلى استشهاد 1402 من الكوادر الطبية و111 من عناصر الدفاع المدني أثناء أداء مهامهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت 34 مستشفى، وأخرجت أكثر من 240 مركزًا صحيًا عن الخدمة، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي في القطاع بشكل كامل.

تدمير أكثر من ألف مسجد

وفي سياق استهداف البنية التحتية، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال دمر أكثر من 1000 مسجد و3 كنائس، إلى جانب تدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات “في محاولة ممنهجة لتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية وطمس الهوية الثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في غزة”. كما شدد على “ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في انتهاكات الاحتلال، إضافة إلى الضغط من أجل إنهاء الحصار الجائر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود”.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانه، بالتأكيد على أن “صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يعتبر تواطؤًا غير مقبول”، مشددًا على أن “الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وسيواصل فضح هذه الجرائم والسعي لتحقيق العدالة في كافة المحافل الدولية”.