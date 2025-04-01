حماس: قطاع غزة دخل فعليا مرحلة المجاعة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قطاع غزة دخل فعليًا، اليوم الثلاثاء، مرحلة المجاعة، في واحدة من “أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث”.

وقالت الحركة في بيان لها: “هذه الجريمة تمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب، فيما يشجّع صمت المجتمع الدولي الاحتلال على مواصلة سياسات القتل والتجويع والحصار”.

وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه “الجريمة”، وعن التبعات الإنسانية الكارثية التي تتفاقم كل ساعة.

“تقاعس وتخاذل”

وأضافت الحركة في بيانها: “نحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التقاعس والتخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية. وندعو الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك. كما ندعو الشعوب الحرة وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لكسر الحصار الظالم وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان”.

وطالبت الحركة بفتح المعابر فورًا، وتوفير الماء والغذاء والدواء ومقومات الصمود للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن “التصدي لهذا العدوان الوحشي واجب إنساني وأخلاقي وقومي لا يقبل التأجيل أو التخاذل”.

سياسة تجويع “ممنهجة”

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ “سياسة تجويع ممنهجة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة”، مضيفةً: “منذ الثاني من مارس/آذار، صعّد العدو عدوانه بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية”.

وأكدت أن “الإغلاق الكامل يمثل جريمة حرب موصوفة تُرتكب بدم بارد أمام أعين العالم وصمته المريب، إذ أصبح التجويع سلاحًا مباشرًا في الحرب الوحشية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده”، مشيرةً إلى أن “آخر المخابز في غزة أعلنت اليوم توقفها عن العمل نهائيًا بعد نفاد الدقيق بالكامل”.

لن نرفع الراية البيضاء

من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي دول العالم إلى الوقوف مع الحق الإنساني لأهالي غزة لرفع الحصار ووقف التجويع وإدخال المساعدات.

وقال في مقابلة مع الجزيرة مباشر: “رفضنا الشروط التعجيزية لإدارة ترامب ونتنياهو بتسليم سلاح المقاومة وخروج القادة من غزة .. لن نرفع الراية البيضاء ولن نطلق سراح الأسرى إلا عبر صفقة تبادل عادلة وشاملة.. وجاهزون لإطلاق سراح الأسرى بشرط وقف الحرب وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة”.

“تطهير عرقي”

وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن “منع إدخال الطحين والمساعدات الإنسانية والوقود على مدار شهر كامل، وتوقف جميع المخابز بشكل تام، يكمل فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وأدان المكتب، في بيان له “هذه الجريمة المركّبة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي”، محمّلًا الاحتلال والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء”.

ودعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى “التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطحين دون قيود أو شروط، ووقف استخدام الغذاء والوقود كأدوات للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي”.