شاهد: حريق هائل ناجم عن انفجار أنبوب غاز في ماليزيا يسفر عن إصابة أكثر من 100 وتضرر عشرات المنازل

امتد حريق ناجم عن انفجار أنبوب غاز إلى منازل عدة، وأدى إلى تصاعد عمود من اللهب نحو السماء، اليوم الثلاثاء، في ضاحية تقع خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور، ما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.

وكان الحريق الضخم، الذي اندلع بالقرب من محطة وقود في منطقة “بوتراهايتس” خارج كوالالمبور، مرئياً من على بعد كيلومترات، واستمر لساعات، وشب الحريق خلال عطلة رسمية، حيث يحتفل الماليزيون بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت شركة النفط الوطنية “بتروناس” في بيان لها، إن الحريق اندلع في أحد خطوط أنابيب الغاز التابعة لها عند الساعة 8.10 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتم عزل خط الأنابيب المتضرر في وقت لاحق، فيما أوضح مسؤولو إدارة الكوارث أن إغلاق صمامات خط أنبوب الغاز سيؤدي في النهاية إلى إخماد الحريق.

وقالت إدارة الإطفاء في ولاية سيلانجور لصحيفة “ذا ستار” إن ألسنة اللهب، التي وصل ارتفاعها في وقت ما إلى 20 طابقا، بدأت تنحسر بما يسمح باقتراب رجال الإطفاء منها عند حوالي الساعة 02.45 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء “برناما” عن نائب قائد شرطة سيلانجور، محمد زيني أبو حسن، قوله إن الحريق أسفر عن تضرر ما لا يقل عن 49 منزلا، بالإضاقة إلى إصابة 112 شخصا، كما تم نقل 63 مصابا إلى المستشفى بسبب معاناتهم من حروق ومن صعوبة في التنفس وإصابات أخرى.

وأوضحت “بتروناس” أن ثلاث محطات وقود تقع بالقرب من موقع الحريق، لم تتأثر، ولكن تم إغلاقها بصورة مؤقتة كإجراء احترازي، مضيفة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لكرة اللهب على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بعض السكان إنهم شعروا بهزات في أبواب ونوافذ منازلهم، ويعتقدون أن ذلك كان بسبب انفجار الحريق في وقت سابق.