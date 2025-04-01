“تفعيل الإنذارات الحمراء”.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه اعترض صاروخا أطلق من شمال غزة، وسط دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت إذاعة الجيش “تم تفعيل الإنذارات الحمراء”. وقال المتحدث باسم الجيش “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الساعة 08:36 في سديروت وإيبيم وأور هنير، اعترض سلاح الجو إطلاقًا واحدًا من شمال قطاع غزة”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تم تفعيل الإنذارات الحمراء في سديروت والمناطق المحيطة بها، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة.

صاروخ باتجاه سديروت

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إطلاق صاروخ من غزة، وقالت “اعتراض صاروخ أطلق من غزة باتجاه سديروت في غلاف غزة، وتفعيل صفارات الإنذار.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية حتى الآن المسؤولية عن عملية الإطلاق، لكن سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، عرضت قبل أيام مشاهد لقصف “سديروت” برشقات صاروخية.

وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس الماضي، مشاهد لقصف مقاتليها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

“ردًا على جرائم العدو الصهيوني”

وأظهر مقطع الفيديو، الذي بثته سرايا القدس، القصف الذي استهدف مستوطنة “سديروت” وعددًا من مستوطنات غلاف غزة “ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

كما عرضت المشاهد التي نشرتها سرايا القدس، صواريخ يصل مداها إلى 11 كيلو مترًا، أثناء تجهيزها للإطلاق عبر منصات مدفونة تحت الأرض، خلال ساعات الليل.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، في وقت سابق قصف مستوطنات غلاف غزة وقاعدة “حتسريم” الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة، برشقة صاروخية.