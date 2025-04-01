نتنياهو يتراجع عن تعيين شرفيط رئيسًا للشاباك وسط انتقادات حادة

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه شكر إيلي شرفيط على استعداده لتولي رئاسة جهاز الشاباك، لكنه يعتزم دراسة مرشحين آخرين للمنصب.

عاجل | ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو شكر إيلي شرفيط على استعداده لتعيينه رئيسا لجهاز الشاباك إلا أنه يعتزم النظر في مرشحين آخرين pic.twitter.com/CnY2ky5f8S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2025

واعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد، أن إلغاء تعيين شرفيط يمثل “ضربة لأمن الدولة”، مؤكدًا أن “حكومة السابع من أكتوبر فقدت ثقة الشعب”.

ראש השב"כ זה לא עוד מינוי. זה לא ג׳וב שמודיעים ומתחרטים עליו אחרי 24 שעות בגלל כמה צרחות. זה קודש הקודשים, זו פגיעה בבטחון המדינה. ממשלת השבעה באוקטובר איבדה את אמון העם. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 1, 2025

من جانبه، انتقد زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس القرار، قائلاً إن “نتنياهو أثبت مجددًا أن الضغوط السياسية تفوق مصلحة الدولة وأمنها”.

נתניהו הוכיח הבוקר שוב: אצלו הלחץ הפוליטי גובר על טובת המדינה וביטחונה. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) April 1, 2025

وأثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية السابق إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” جدلا صاخبا في الداخل.

فمن ناحية هناك من عارض التعيين قبل قرار المحكمة العليا الحسم في التماسات مقدمة إليها ضد قرار الحكومة إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار.

وبالمقابل، فإن هناك من يأخذ على شرفيط مشاركته العام الماضي في مظاهرات معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة.

كما أن هناك من يأخذ على شرفيط افتقاره إلى الخبرة الأمنية التي تؤهله إلى هذا المنصب.