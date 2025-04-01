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نتنياهو يتراجع عن تعيين شرفيط رئيسًا للشاباك وسط انتقادات حادة

نتنياهو أمر قواته بفرض منطقة عازلة في الجولان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
1/4/2025

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه شكر إيلي شرفيط على استعداده لتولي رئاسة جهاز الشاباك، لكنه يعتزم دراسة مرشحين آخرين للمنصب.

واعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد، أن إلغاء تعيين شرفيط يمثل “ضربة لأمن الدولة”، مؤكدًا أن “حكومة السابع من أكتوبر فقدت ثقة الشعب”.

من جانبه، انتقد زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس القرار، قائلاً إن “نتنياهو أثبت مجددًا أن الضغوط السياسية تفوق مصلحة الدولة وأمنها”.

وأثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية السابق إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” جدلا صاخبا في الداخل.

فمن ناحية هناك من عارض التعيين قبل قرار المحكمة العليا الحسم في التماسات مقدمة إليها ضد قرار الحكومة إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار.

وبالمقابل، فإن هناك من يأخذ على شرفيط مشاركته العام الماضي في مظاهرات معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة.

كما أن هناك من يأخذ على شرفيط افتقاره إلى الخبرة الأمنية التي تؤهله إلى هذا المنصب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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