وزيران إسرائيليان: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بتولي الأمور في الضفة الغربية (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال جولة له برفقة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان مصور وهو يقف إلى جانب سموتريتش “سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية”.

“أهمية الاستيطان اليهودي”

وقال كاتس “لن تهمل دولة إسرائيل أمن المستوطنين ولن تسمح للسلطة الفلسطينية باستخدام البناء غير القانوني كوسيلة لخلق تهديد ضد الاستيطان”.

وأضاف “بات من الواضح أهمية الاستيطان اليهودي بوصفه حاميا لقلب إسرائيل”، بحسب وصفه.

رقم قياسي للهدم في الضفة الغربية

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي، إن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عمليات الهدم في الضفة الغربية، وأضاف “حكومتنا تعمل على تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة واعترفت بشرعية 28 مستوطنة جديدة”.

وأضاف “سياستنا واضحة بهدم أي مبنى غير قانوني في يهودا والسامرة ومواجهة إرهاب المخربين”، على حد قوله.

ومنذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.