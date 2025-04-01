وزير الخارجية الإسرائيلي: أردوغان قد يسعى لتصعيد المواجهة معنا (فيديو)

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “قد يسعى لتصعيد المواجهة مع إسرائيل كوسيلة لتشتيت الانتباه عن مشاكله الداخلية”.

وأضاف ساعر، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن “إسرائيل لن تساعده في سبيل تحقيق ذلك”.

وكان ساعر قد هاجم الرئيس التركي، يوم الأحد الماضي، ووصفه بـ”الدكتاتور المعادي للسامية”، وردّت الخارجية التركية واصفة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بأنها “وقحة”.

وجاء هجوم ساعر في أعقاب تصريحات لأردوغان عقب صلاة عيد الفطر، قال فيها عن الأوضاع في فلسطين “نرى ما يحدث هناك، وندعو الله أن يقهر الكيان الصهيوني الظالم”، بحسب وكالة الأناضول.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه يجب استئناف العمليات العسكرية في غزة بشكل كامل إذا فشلت المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، مدعيا أن “إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق، لكن حماس رفضت عرض المبعوث الأمريكي ويتكوف، الذي تم قبوله من قبل إسرائيل”.

كما زعم ساعر أن سكان غزة يتمتعون بحرية مغادرة القطاع، في وقت تتصاعد التوترات والمناشدات الدولية لوقف العنف، ونفى في الوقت ذاته قيام الجيش الإسرائيلي بالاعتداء العشوائي على سيارات الإسعاف في رفح، مشيرًا إلى أن “الجيش اعتبر بعض السيارات التي تقدمت نحو قواته أهدافًا مشبوهة بسبب عدم وجود إنذار مسبق”، وفق زعمه.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين ألف فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.