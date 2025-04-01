وزير الخارجية البريطاني: غزة من أخطر الأماكن على عمال الإغاثة وندعو لاستئناف وقف إطلاق النار (فيديو)

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن غزة أصبحت من أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة، حيث قُتل 400 عامل إغاثة منذ بدء النزاع، مشددًا على ضرورة توفير الحماية لهم.

وأوضح لامي، خلال جلسة مساءلة له بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستواصل المطالبة بضمان سلامة فرق الإغاثة الإنسانية في القطاع.

كما شدد الوزير على أهمية العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار من أجل استعادة الأسرى جميعهم، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر وقطر في الجهود الدبلوماسية، وأكد أن بريطانيا ستعمل على استئناف الاتفاق لضمان وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى.

وفيما يخص الاستيطان الإسرائيلي، أشار لامي إلى أنه يضر بحل الدولتين ولا يحقق الأمن لأي من الطرفين، مضيفًا أن بريطانيا تُبلغ الحكومة الإسرائيلية باستمرار أن التوسع الاستيطاني يقوض جهود السلام.

كما أشار الوزير، إلى أن لندن علّقت صادرات أسلحة إلى إسرائيل بعد تقييم أجرته الحكومة، خلص إلى وجود “خطر واضح” لانتهاك القانون الدولي في غزة.