الجزائر تدعو إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية

دعا السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ونبه السفير عمار خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آثار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، إلى أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة”.

“سوريا لم تهدد إسرائيل”

وقال إن “الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية تفاقم الوضع وتهدد السلام والأمن الإقليميين، وسوريا لم تهدد إسرائيل ولم تشن أي هجمات ضدها، وندين العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد السفير الجزائري على ضمان احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وعبّر عن قلقه من التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا الذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخ سوريا، مطالبا بإخلاء المنطقة العازلة من القوات عسكرية والمعدات، ونشر قوة الأمم المتحدة هناك لمراقبة فض الاشتباك.

منطقة منزوعة السلاح

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة طارئة، اليوم الخميس، لبحث تداعيات الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وذلك بطلب رسمي من الجزائر والصومال، بالتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، والتصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بشأن الوجود العسكري الدائم للاحتلال في الجنوب السوري وإقامة منطقة منزوعة السلاح تخضع لرقابتها جنوب دمشق.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، جاء الطلب بعد مشاورات واتفاق مع المجموعة العربية، لبحث الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع في سوريا وتصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن الوجود العسكري في الأراضي السورية.