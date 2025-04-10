الكشف عن دمار كبير في المتحف الوطني بعد طرد الدعم السريع من الخرطوم (فيديو)

كشف خروج قوات الدعم السريع من العاصمة السودانية الخرطوم الشهر الماضي، عن دمار كبير أصاب المتحف الوطني السوداني خلال الفترة التي سيطر فيها الدعم السريع على العاصمة السودانية.

وقال جمال محمد زين العابدين، الباحث في المتحف، إن حجم الدمار الذي لحق بالمتحف كان كبيرا، وإن مئات الآثار قد فُقدت منه.

فقدان مئات القطع الأثرية

وكشف أن المخزن الرئيسي كان يحتوي على نحو 100 ألف قطعة أثرية، وقال إنه من أجل العثور على أي قطعة، كان يتم استخدام كروت خاصة، لكن هذه الكروت اليوم، مبعثرة بشكل عشوائي في الصالة الرئيسية.

وقال الباحث إن جولة في مختلف أقسام المتحف، تبيّن حجم الدمار والنهب الذي طال القطع الأثرية، مشيرا إلى أنه تمت سرقة عدد كبير من القطع، وما بقي منها لم يسلم من التخريب.

وأشار إلى إصابة التماثيل الكبيرة بأضرار شديدة، “بما في ذلك كسر الأيدي والأرجل وحتى الرقاب”.

عمليات نهب كبيرة

وأشار زين العابدين إلى أن عمليات النهب التي حدثت كانت واسعة، لكن يصعب حصر العدد الحقيقي للقطع المسروقة، وقال إن “العدد الفعلي للقطع المسروقة لا يمكن تحديده إلا من خلال السلطات المتخصصة”.

ويُعد المتحف الوطني السوداني من أكبر وأهم المتاحف في البلاد، ويضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تعود إلى عصور تاريخية متعددة، بدءًا من العصر الحجري، مرورا بالعصر الإسلامي، حتى فترة الدولة المهدية والعصر الحديث.

دمار في مختلف المرافق

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان 2023، أسفرت المعارك عن دمار كبير أصاب مختلف المرافق في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى.

واستعاد الجيش السوداني السيطرة على أغلب مناطق العاصمة السودانية الخرطوم الشهر الماضي، وسط تراجع كبير وهزائم متتالية لقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان منذ نهاية العام الماضي.