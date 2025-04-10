ترامب يتمسك بالرسوم الجمركية ويبشر بـ”شيء غير مسبوق”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه ستكون هناك مشكلات في المرحلة الانتقالية من تطبيق الرسوم الجمركية، “لكن في النهاية ستتحول إلى شيء غير مسبوق”، مشيرا إلى أن الإيرادات من هذه الرسوم تصل إلى نحو ملياري دولار يوميا، على حد قوله.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع لإدارته مفتوح للصحافة، جرى بثه على الهواء مباشرة، أن الأرباح التي تجنيها الخزانة الأمريكية من الرسوم الجمركية سوف تستخدم لتخفيض الضرائب والدين العام وتمويل الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود، على حد وصفه.

وكان ترامب قرر أمس الأربعاء تجميد الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما عند مستوى 10% بالنسبة للدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “أكثر من 75 دولة تواصلت مع وزارتي التجارة والخزانة الأمريكية للتفاوض بشأن التبادل التجاري”.

ويستثني القرار واردات الصلب والألمنيوم، فضلا عن السيارات التي فرض ترامب عليها رسوما جمركية منفصلة بنسبة 25%.

وفي الوقت ذاته، قرر ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الصينية إلى نسبة 104%، وذلك ردا على قيام بيجين برفع الرسوم على الواردات الأمريكية بنسبة 84% بداية من العاشر من إبريل/نيسان الجاري.

انتقادات حادة للصين

ووجّه ترامب انتقادات حادة للصين، وقال إنها “نهبت بلادنا لفترة طويلة”، لكنه في الوقت ذاته أوضح أنه يريد التوصل لصفقة معها، وأن لديه علاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشار ترامب إلى أن الصين لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة يعادل تريليون دولار، وانتقد في منشور على منصة “تروث” الأربعاء السياسات التجارية التي تتبعها الصين لتحقيق هذا الفائض الهائل في تجارتها مع واشنطن، مثل العوائق غير الجمركية وتخفيض قيمة العملة الصينية (اليوان).

وأضاف ترامب “جنينا مليارات الدولارات من الصين من دون أن نعاني من التضخم”، في إشارة إلى الأرقام التي أوضحت، اليوم الخميس، تراجع مستوى التضخم في الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب أيضا العلاقة بين بلاده واليابان، مشيرا إلى أن واشنطن “تتحمل مليارات الدولارات للدفاع عن اليابان لكنا لسنا مضطرين للقيام بذلك”، على حد قوله.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، قال ترامب إنه يتعامل معه ككتلة واحدة، وإن الاتحاد “كان قاسيا للغاية وذكيا في ذات الوقت” في التعامل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد “استغل الولايات المتحدة لفترة طوية”.

توفير 150 مليار دولار

من جانبه، قال الملياردير إيلون، رئيس فريق إدارة الكفاءة الحكومية، خلال الاجتماع إنه يتوقع توفير 150 مليار دولار في السنة المالية 2026 “بالحد من الهدر والاحتيال”.

وأكد ترامب أنه سعيد بتصويت “الكونغرس” لصالح الميزانية التي قدمها إليه، التي تتضمن تخفيضات كبيرة في النفقات.

وفي الاجتماع ذاته وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما يقوم به ترامب بأنه “إعادة تنظيم للعالم بطريقة مختلفة”، كما أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه تم وضع آلية للمفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.