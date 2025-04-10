ترامب: مستعدون للتدخل العسكري ضد إيران إذا لزم الأمر بمشاركة إسرائيل

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الأربعاء، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسا في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر قائلا: “إذا تطلب الأمر تدخلا عسكريا في إيران سنفعل ذلك وإسرائيل ستشارك فيه”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن “إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق نووي.. وليس هناك الكثير من الوقت أمام إيران للتوصل إلى اتفاق”.

تصريحات ترامب جاءت قبل أيام من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر عقدها في سلطنة عمان السبت المقبل.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستُجري محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت المقبل.