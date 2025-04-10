فيدان: تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن بلاده تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأناضول الرسمية: “نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة”.

وأعرب فيدان، عن استعداد أنقرة لتقديم الدعم إلى سوريا في حال إبرام اتفاق عسكري معها.

وقال فيدان “سوريا كدولة مستقلة إذا دخلت في اتفاق عسكري معنا فنحن مستعدون لتقديم أي دعم نستطيع لها”.

وأشار إلى أن إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا.

ولفت فيدان، إلى أن أي حالة عدم استقرار في بلد جار لتركيا ستؤثر عليها ويتسبب لها بأذى. وفي هذا الصدد، حذر من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك.

“إعادة ضبط” نتنياهو

من جهة أخرى، قال فيدان، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد ضبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن ترسم إطارا له.

كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كزعيم، ولديهما علاقة جيدة.

وتابع فيدان “من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة.. والآن، في مثل هذا الوضع، من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة”.

وأضاف “كما قلنا دائمًا، فإن العمليات التي تقوم بها إسرائيل حاليًا لا تخدم أمن سوريا ولا أمن إسرائيل.. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط. ولذلك، فإننا في تركيا نحتاج إلى القضاء على هذه المشكلة عند نقطة معينة قبل أن تبدأ، من خلال التدابير الاستباقية والدبلوماسية وغيرها”.