قفزة هائلة في مؤشرات البورصة الأمريكية بعد قرارات ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة “وول ستريت” في نيويورك بنهاية معاملات الأربعاء، بعد أن رحب المستثمرون بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا عند مستوى 10% لقائمة طويلة من الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد رسومه الجمركية.

وأغلق مؤشر “ستاندرد اند بورز- 500” على ارتفاع بنسبة 9.5% بنهاية معاملات الأربعاء، وهو أفضل مستوى له منذ عام 2008، وفق ما قالته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وذكرت الصحيفة أن مؤشر “ناسداك” لشركات لتكنولوجيا ارتفع بنسبة 12% ليحقق أفضل مستوياته منذ 24 عاما، فيما ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 7.9% وهو أفضل مستوياته منذ عام 2020.

ردود الأفعال على منشور ترامب

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد أن كتب ترامب منشوره على منصة “تروث”، في حدود الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت نيويورك، حول تجميد التعريفات الجمركية، ارتفعت المؤشرات الرئيسة لبورصة نيويورك في دقائق.

وأعلن ترامب في منشوره أن أكثر من 75 دولة تفاوض الولايات المتحدة حول التعريفات الجمركية، وأنها لم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، ومن ثم قرر تجميد التعريفات بالنسبة لهذه الدول لمدة 90 يوما عند مستوى منخفض، وهو نسبة 10%.

وفي منشوره قال ترامب إنه سوف يرفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين إلى 104%، وذلك ردا على إعلان بيجين فرض رسوم بنسبة 84% على السلع الأمريكية بداية من العاشر من إبريل/نيسان الجاري.

مكاسب كبيرة لأسهم قطاع التكنولوجيا

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها أسهم أكبر 7 شركات في قطاع التكنولوجيا، الأمر الذي انعكس على ارتفاع مؤشر “ناسداك” بشكل لم يتحقق منذ عام 2001.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أكبر 7 شركات تكنولوجية بقيمة بلغت 1.8 تريليون دولار، اليوم الأربعاء.

كانت شركة “نيفيديا” الأفضل في هذا السياق حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهمها بنحو 440 مليار دولار مع ارتفاع سعر سهمها بنسبة 19%.

كما ارتفع سهم شركة “تسلا”، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك بنسبة 23%، وارتفع سهم شركة “آبل” بنحو 15%.

يذكر أن ماسك من أبرز المنتقدين لرفع التعريفات الجمركية، حيث يخشى أن تنعكس سلبا على مبيعات سيارات “تسلا”، خاصة في الصين وأوروبا.

وانتعش الدولار الأمريكي أمام عملات الملاذ الآمن بما في ذلك الين والفرنك السويسري.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية التي تعد من أصول الملاذ الآمن ليصل إلى 146.765 ينًا، معوضا خسائره السابقة خلال الجلسة، كما صعد 0.45% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8500 فرنك.