ماكرون: فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الأشهر المقبلة، مرجحا أن تتخذ هذه الخطوة في مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في نيويورك في يونيو/حزيران المقبل، في إطار جهود دولية لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي تصريح لقناة “فرانس 5” نشرته الأربعاء، قال ماكرون “يجب أن نتحرك نحو الاعتراف بفلسطين، وسنفعل ذلك في الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن باريس تسعى إلى ترؤس هذا المؤتمر الدولي في يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن المناسبة قد تشكل فرصة لاستكمال خطوات الاعتراف المتبادل بالدولة الفلسطينية من قبل عدد من الأطراف.

ساعر يعلّق

وفي رد سريع على تصريحات الرئيس الفرنسي، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على موقع “إكس” أن أي “اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية وهم يجب أن ندركه جميعًا، ولن يكون إلا مكافأة للإرهاب ودعما لحركة حماس.. وأمور من هذا النوع لن تُقرّب السلام أو الأمن أو الاستقرار في المنطقة، بل على العكس ستُبعدهم”.

وكان ماكرون قد صرّح في فبراير/شباط 2024 أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “ليس من المحظورات بالنسبة لفرنسا”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد ضرورة أخلاقية وسياسية.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعترف 147 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وفي مايو/ أيار الماضي، انضمت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج إلى قائمة الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد دول الاتحاد الأوروبي المؤيدة لذلك إلى 10 من بينها بلغاريا، قبرص، مالطا، بولندا، السويد، ورومانيا.