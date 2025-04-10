وسط انهيار غير مسبوق في الأرصدة الدوائية.. “صحة غزة” تطلق نداء عاجلا لإنقاذ المرضى

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً للجهات الدولية والإنسانية المعنية من أجل التدخل الفوري لتعزيز الأرصدة الدوائية في مستشفيات القطاع ومراكز الرعاية الأولية، محذرةً من وصول العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة تهدد حياة المرضى.

وأفادت الوزارة في بيانها، بأن 37% من قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صار صفراً بالكامل، كما أن 59% من المستهلكات الطبية نفدت، ما يُشكل كارثة صحية وشيكة في ظل استمرار العدوان وإغلاق المعابر.

انعدام الأدوية الضرورية

وأوضحت أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تعمل حالياً ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، في وقت يعاني فيه المرضى من انعدام توفر الأدوية الضرورية.

ولفتت الوزارة إلى أن 80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم لا تتوافر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية، في حين أن 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم قد نفدت بالكامل.

وأكدت وزارة الصحة أن استمرار إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية يُفاقم الأزمة الصحية في القطاع، ويُضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، مطالبة بفتح فوري ومستمر للمعابر لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية دون قيود.

ويأتي هذا التحذير في وقت يُعاني فيه قطاع غزة من وضع صحي متدهور نتيجة الحرب والحصار، وسط صمت دولي يُعمّق الكارثة الإنسانية.