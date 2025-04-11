فرانشيسكا ألبانيز: أطالب دول العالم بفرض عقوبات على إسرائيل

طالبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، دول العالم بسرعة فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بوقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، في مداخلة مع الجزيرة مباشر، إن “إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا لإبادة الشعب الفلسطيني، ولا يوجد شعب يتعرض للمجاعة كما يحدث في قطاع غزة الآن”.

وأكدت أن “إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة، دون رادع أو حساب، والحراك العالمي رسميا وشعبيا غير كاف في الوقت الحالي، لوقف الحرب على غزة، لذا لا بد من فرض عقوبات سريعة على إسرائيل في كل دول العالم، حتى تتراجع عن عدوانها المستمر على قطاع غزة”.

وضع غذائي صعب

وأكدت ألبانيز أن الوضع بالنسبة للغذاء في غزة صعب للغاية، إذ أُجبر الفلسطينيون على مغادرة غزة طوال الـ16 شهرًا الماضية، وظهرت المجاعة بشكل واضح في القطاع نتيجة لتدمير سبل العيش من قبل الاحتلال، ما جعل من الصعب إدخال الطعام إلى غزة في الوقت الحالي.

وأوضحت المقررة الأممية أنه من المهم إعادة صياغة النقاش بشأن ما يحدث في غزة، وذكرت أن “التدمير الذي شهدته المنطقة على مدار الشهور الـ16 الماضية لا يتعلق فقط بالتدمير المادي، بل بإبادة جماعية بيئية وطبية وتعليمية”، مشيرة إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن خطة إسرائيلية مستمرة لتحقيق إسرائيل الكبرى على حساب الشعب الفلسطيني، من خلال إبادة كل وسائل الحياة في غزة التي تُقصف بالقنابل إلى حد السحق”، حسب تعبيرها.

وأكدت المقررة الأممية أن التواطؤ الدولي، بما في ذلك الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة، يعزز الاحتلال، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية، ويؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، ويحوّل أزمة غزة إلى أزمة عالمية يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليتها، على حد قولها.