6 قتلى في حادث تحطم مروحية بمدينة نيويورك

قتل 6 أشخاص، اليوم الخميس، جراء تحطم مروحية في نهر هدسون قرب منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، في حادث أثار حالة من الاستنفار في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر أمنية، قولها إن عدد القتلى جراء الحادث في تزايد، دون الكشف عن الحصيلة النهائية حتى الآن.

ولم تصدر إدارة الطيران الفيدرالية أي تعليق فوري بشأن ملابسات التحطم، أو هوية الطائرة المنكوبة.

وتوجهت فرق الطوارئ والإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات البحث والإخلاء وسط إجراءات أمنية مشددة.

يأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة الطيران في المناطق الحضرية، خصوصًا في ظل سلسلة من الحوادث الأخيرة المرتبطة بالطائرات والمروحيات في الأجواء الأمريكية.