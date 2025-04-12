الأردن يعلن سقوط طائرة مسيَّرة مجهولة المصدر على أراضيه

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء الجمعة، سقوط طائرة مسيَّرة مجهولة المصدر داخل الأراضي الأردنية في منطقة ماعين التابعة لمحافظة مأدبا.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي إن الطائرة المسيَّرة “دخلت المجال الجوي الأردني قبل أن تسقط فوق منطقة حرجية”، مما تسبب في اندلاع حريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

مصدر أردني رسمي: الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية #عاجل #الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 11, 2025

وأكد المصدر أن فرقًا مختصة من الجيش الأردني وفرق الدفاع المدني سارعت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادث من خلال الكشف على موقع سقوط الطائرة لتحديد مصدرها وأي تفاصيل إضافية.