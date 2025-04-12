الدفاع الإيرانية: وصلنا إلى مستوى متقدم من القدرات الدفاعية وننتج أكثر من 900 منظومة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي‌، أن جيش بلاده وصل إلى مستويات متقدمة في قدراته الدفاعية، حيث أصبح ينتج أكثر من 900 منظومة دفاعية وتسليحية متنوعة، وذلك بفضل جهود المتخصصين في الصناعات الدفاعية.

وخلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لتحرير مدينة قصر شيرين الحدودية، قال طلائي “إن يوم قصر شيرين يحمل رسالة واضحة تؤكد أن الهوية، والأمن، والتنمية، والمعيشة مترابطة، وتشكل ركائز سعادتنا في الدنيا والآخرة”.

وفي كلمته، رحب طلائي‌ بالضيوف العراقيين المشاركين في الفعالية، مؤكدًا أن حضورهم “يحمل رسالة مفادها أن الحرب التي نشبت بين البلدين كانت نتيجة تدخلات خارجية هدفت لتحقيق مصالحها وأجّجت العداء بين الشعبين”.

الإنجازات الدفاعية الإيرانية

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، أشار طلائي في حديثه عن الإنجازات الدفاعية، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت تمتلك أحدث المعدات الدفاعية والطائرات المسيّرة المتطورة.

ولفت إلى أن إيران كانت لا تملك سوى 31 قطعة من المعدات الدفاعية البسيطة قبل الثورة، مشيرًا إلى القفزة النوعية التي تحققت بفضل دعم الشباب والعقول النابغة في الجامعات الإيرانية، حيث ارتفعت إيران 40 مرتبة لتصل إلى المرتبة 16 عالميًا في المجالات العلمية.

وأواخر مارس/آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

فيما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي برد قوي على تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة إيران.

واليوم السبت، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، لإجراء محادثات غير مباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.