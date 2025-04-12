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الشيخ محمد الحسن ولد الددو يدعو إلى مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل

الشيخ محمد الحسن ولد الددو
الشيخ محمد الحسن ولد الددو (الجزيرة مباشر)
12/4/2025-|آخر تحديث: 12/4/202509:27 PM (توقيت مكة)

دعا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى مقاطعة منتجات الشركات التي أعلنت دعمها للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ الددو خلال استضافته في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “يجب مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين، وتبارك عمليات الإبادة الجماعية التي تشنها حاليًّا ضد المسلمين الأبرياء”.

وأضاف “قد يكون لدى البعض منتجات تحمل علامات تجارية شهيرة كان قد اقتناها قبل بدء العدوان على غزة، ويُستحسن إخفاء هذه المنتجات في الوقت الراهن حتى تضع الحرب أوزارها، تجنبًا لأي نوع من الاستفزاز”.

وتابع الشيخ الددو قائلًا “بالنسبة لبعض المنتجات التي قد لا يتوفر لها بديل، مثل الأدوية على سبيل المثال، فلا حرج في استخدامها إذا كان الأمر يتعلق بصحة الإنسان وحياته”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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