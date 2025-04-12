الشيخ محمد الحسن ولد الددو يدعو إلى مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل

دعا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى مقاطعة منتجات الشركات التي أعلنت دعمها للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ الددو خلال استضافته في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “يجب مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين، وتبارك عمليات الإبادة الجماعية التي تشنها حاليًّا ضد المسلمين الأبرياء”.

هل يجوز مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الداعمين لإسرائيل في غياب البدائل؟ الداعية الإسلامي الشيخ محمد الحسن ولد الددو يجيب#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/CoV9ue4S32 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2025

وأضاف “قد يكون لدى البعض منتجات تحمل علامات تجارية شهيرة كان قد اقتناها قبل بدء العدوان على غزة، ويُستحسن إخفاء هذه المنتجات في الوقت الراهن حتى تضع الحرب أوزارها، تجنبًا لأي نوع من الاستفزاز”.

وتابع الشيخ الددو قائلًا “بالنسبة لبعض المنتجات التي قد لا يتوفر لها بديل، مثل الأدوية على سبيل المثال، فلا حرج في استخدامها إذا كان الأمر يتعلق بصحة الإنسان وحياته”.