انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية.. وجولة جديدة الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب عراقجي على حسابه الشخصي بمنصة إكس “انتهت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. جرت المحادثات في أجواء بناءة وإيجابية، وسيواصل البلدان محادثاتهما الأسبوع المقبل”.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا، اليوم السبت، محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان، بهدف إطلاق مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يشهد تقدما سريعا، في وقت هدَّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى عمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وترأس الجانب الإيراني وزير الخارجية، في حين تولّى مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إدارة المحادثات من الجانب الأمريكي.

150 دقيقة من المفاوضات

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.

وأوضحت أن المفاوضات استمرت ساعتين ونصف الساعة، جرت خلالها المحادثات في أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل، حيث تبادل الطرفان مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيسَي وفدَي إيران وأمريكا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، قبل مغادرة مقر المحادثات.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن مفاوضات اليوم كانت مهمة، وتبادل فيها الطرفان المواقف المبدئية، وقد أتاحت لطهران فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات.

وأضافت أن المحادثات عُقدت في قاعتين منفصلتين، وتبادلت المواقف مع الولايات المتحدة عبر وزير خارجية سلطنة عمان.

المحادثات جرت في أجواء ودية وبناءة

من جانبه، كتب وزير الخارجية العماني على حسابه الشخصي بمنصة إكس “المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت في أجواء ودية وبناءة لتقريب وجهات النظر، وسنواصل العمل معا وبذل مزيد من الجهود للمساعدة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

وقبل انطلاق المحادثات، وهي الأولى بين إيران وإدارة ترامب بما في ذلك خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، اجتمع عراقجي مع وزير الخارجية العماني في مسقط.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه “في إطار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قدَّم عراقجي إلى نظيره العماني النقاط والمواقف الرئيسية لطهران لنقلها إلى الجانب الأمريكي”.

وتُعَد هذه المحادثات الأعلى مستوى في هذا الشأن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، خلال ولايته الأولى في عام 2018، من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، مقابل رفع العقوبات عنها.

وكان ترامب، الذي أعاد فرض سياسة “أقصى الضغوط” على طهران منذ فبراير/شباط، قد انسحب من الاتفاق النووي في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.