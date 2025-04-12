بعد مناقشات لأكثر من 4 ساعات.. انتهاء اللقاء بين بوتين وويتكوف حول تسوية للحرب في أوكرانيا

انتهى لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات حول ملف أوكرانيا، وفق ما أفادت به وكالات أنباء روسية، الجمعة.

وفقا لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية الحكومية، استمرت المحادثات 4 ساعات و30 دقيقة، وبعدها غادر الوفدان، الروسي والأمريكي، المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يستقبل ويتكوف في مكتبة سان بطرسبرغ الرئاسية في بداية المفاوضات.

“جوانب التسوية في أوكرانيا”

وقال الكرملين في بيان عقب انتهاء الاجتماع “كان موضوع الاجتماع هو جوانب التسوية في أوكرانيا”.

وبرز ويتكوف كشخصية رئيسة في التقارب، الذي يحدث على نحو متقطع، بين موسكو وواشنطن، وسط حديث من الجانب الروسي عن استثمارات مشتركة محتملة في القطب الشمالي وفي العناصر الأرضية النادرة في روسيا.

ونشرت صحيفة “إزفستيا” الروسية في وقت سابق مقطعًا مصورًا لويتكوف وهو يغادر فندقًا في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، برفقة كيريل دميتريف، مبعوث بوتين للاستثمار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن دميتريف وصفه محادثات، اليوم الجمعة، بأنها مثمرة.

وتأتي المحادثات في وقت يبدو فيه أن الحوار الأمريكي الروسي الذي يهدف إلى التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قد تعثّر بسبب خلافات على شروط وقف إطلاق النار الكامل.

“على روسيا أن تتحرك”

وتحدّث ترامب، الذي أبدى إشارات على نفاد الصبر، عن فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تماطل في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأفاد مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” بأن مسؤولين أوكرانيين أرسلوا إلى واشنطن في الأيام القليلة الماضية قائمة بالأهداف التي يُعتقد بأن روسيا ضربتها في انتهاك لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة الذي اتفق عليه البلدان، الشهر الماضي.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث”، الجمعة “على روسيا أن تتحرك. يموت آلاف الأشخاص أسبوعيًا في حرب مروّعة لا معنى لها.. حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا، وما كانت لتحدث لو كنت الرئيس”.

شروط بوتين

وأعلن بوتين استعداده المبدئي للموافقة على وقف كامل لإطلاق النار، مؤكدًا أن التفاصيل الأساسية المتعلقة بالتنفيذ لا تزال دون حل، وأن ما يصفه بالأسباب الجذرية للحرب لم تُعالج بعد.

وقال بوتين، بشكل محدد، إنه ينبغي عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن يكون قوام جيشها محدودًا، وحصول روسيا على كامل المناطق الأوكرانية الأربع التي تطالب بالسيادة عليها رغم عدم سيطرتها الكاملة عليها.

ومع سيطرة موسكو على ما يقل قليلًا عن 20% من أوكرانيا، واستمرار القوات الروسية في التقدّم على الأرض، يعتقد “الكرملين” أن روسيا في موقف قوي فيما يتعلق بالمفاوضات، وأن على أوكرانيا تقديم تنازلات.

وتقول كييف إن شروط روسيا ستكون بالنسبة لها استسلامًا.

تحسن العلاقة بين واشنطن وموسكو

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث بين ويتكوف وبوتين هذا العام، ويأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وبين إيران والصين، وهما دولتان تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا، توترًا شديدًا بسبب برنامج طهران النووي والحرب التجارية المشتعلة مع بيجين.

ومن المقرّر أن يصل ويتكوف إلى سلطنة عمان، السبت، لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي بعد أن هدد ترامب طهران بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق، وكثيرًا ما عرضت موسكو تقديم المساعدة في محاولة التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وتحدث بوتين وترامب عبر الهاتف، لكنهما لم يلتقيا وجهًا لوجه منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وتُوِّج اجتماع في فبراير/شباط الماضي بين ويتكوف وبوتين، بعودة المبعوث الأمريكي إلى بلاده مع مارك فوجل، وهو مدرس أمريكي قالت واشنطن إن روسيا كانت تحتجزه ظلمًا.

واستعادت الولايات المتحدة، أمس الخميس، كسينا كاريلينا، العاملة في منتجع صحي، التي تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية وحُكم عليها بالسجن 12 عامًا في روسيا، مقابل استعادة روسيا آرثر بيتروف الذي اتهمته الولايات المتحدة بتشكيل عصابة تهريب عالمية لنقل إلكترونيات حسّاسة إلى الجيش الروسي.